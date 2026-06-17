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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Altkleidercontainer in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Unbekannte setzten am Montagabend (15.06.2026) zwischen 18:00 und 18:30 Uhr einen Altkleidercontainer am Berliner Weg in Bösingfeld in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 1 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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