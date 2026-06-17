POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Altkleidercontainer in Brand gesetzt.
Lippe (ots)
Unbekannte setzten am Montagabend (15.06.2026) zwischen 18:00 und 18:30 Uhr einen Altkleidercontainer am Berliner Weg in Bösingfeld in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 1 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.
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