POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Altkleidercontainer in Brand gesetzt.

Lippe (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag (13./14.06.2026) ein Motorrad, eine rot-schwarze KTM GasGas SM 700, von einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Bad Meinberg. Bereits am Sonntagmorgen gegen 09:20 Uhr war der Polizei ein Vorfall gemeldet worden, bei dem drei Personen mit einer Motocross-Maschine über ein Friedhofsgelände an der Steinheimer Straße / Hessenring ...

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