POL-LIP: Dörentrup. Öffentlichkeitsfahndung mit falschem Foto.
Lippe (ots)
Bei der am 02.06.2026 veröffentlichten Öffentlichkeitsfahndung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6286641) nach einem Taschendiebstahl und Computerbetrug war durch ein technisches Versehen des Bankinstituts irrtümlich ein falscher Mann auf den Bildern zu sehen. Die abgebildete Person ist nicht der gesuchte Tatverdächtige. Veröffentlichtes Bildmaterial ist zu löschen.
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