POL-LIP: Dörentrup. Öffentlichkeitsfahndung mit falschem Foto.

Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (12.06.2026) kam es auf der Pivitsheider Straße (L945) in Nienhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau aus Lemgo war gegen 09:30 Uhr mit einem VW T-Cross in Richtung Bielefelder Straße unterwegs, als sie kurz vor einer Brücke aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern ...

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