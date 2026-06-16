Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Bad Meinberg. Motorrad entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag (13./14.06.2026) ein Motorrad, eine rot-schwarze KTM GasGas SM 700, von einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Bad Meinberg. Bereits am Sonntagmorgen gegen 09:20 Uhr war der Polizei ein Vorfall gemeldet worden, bei dem drei Personen mit einer Motocross-Maschine über ein Friedhofsgelände an der Steinheimer Straße / Hessenring gefahren sein sollen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, die Tat beobachtet haben oder das Motorrad im Nachhinhein gesehen haben, nehmen bitte Kontakt zum Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05231 6090 auf.

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