POL-LIP: Lemgo. Fundfahrrad aufgefunden.
Lippe (ots)
Am Sonntag (14.06.2026) wurde an der Straße Am Bahnhof ein Pedelec ohne Akku aufgefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgrünes Prophete mit braunem Sattel und braunem Weidenkorb am Lenker. Hinweise zum Eigentümer oder zur Herkunft des Fahrrads nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.
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