Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Pedelecfahrer nach Unfall in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Montag (22. Juni) kam es um 9:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Ennester Weg". Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 19-Jähriger mit einem Van rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in die Straße einfahren. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit seinem E-Bike die Straße. Zwar gelang es noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, jedoch verlor der Pedelecfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand nur leichter Schaden.

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