POL-OE: Drei Leichtverletzte nach Unfall in Gleierbrück
Lennestadt (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (22. Juni) um 19:15 Uhr auf der K27 bei Gleierbrück. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine zwei Beifahrer (16 und 22) wurden leicht verletzt. An dem PKW entstand ein geschätzter Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
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