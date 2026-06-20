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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Frankenthal (ots)

Am 19.06.2026 um 20:25 Uhr befuhr ein 55-Jähriger Beindersheimer mit seinem Auto die Berliner Straße in Frankenthal und kam, ohne äußere Einwirkungen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr ein kurzes Stück durch einen Grünstreifen und stieß dann gegen ein Hinweisschild auf eine bestehende Trinkwasserleitung der Stadt Frankenthal. Der Mann versuchte zunächst seine Fahrt fortzusetzen, konnte jedoch durch die Polizei kurze Zeit später gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,52 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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