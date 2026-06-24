POL-OE: Fahrer eines Kleintransporters nach Auffahrunfall leicht verletzt
Attendorn (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (23. Juni) um 7:20 Uhr auf der L539 im Bereich Neu-Listernohl. Vor einer Baustellenampel kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Während sich der 19-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter leicht verletzte, blieben die 50-jährige Fahrerin eines Mazda sowie ein 69-jähriger Porsche-Fahrer unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
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