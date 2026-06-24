PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Kleintransporters nach Auffahrunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (23. Juni) um 7:20 Uhr auf der L539 im Bereich Neu-Listernohl. Vor einer Baustellenampel kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Während sich der 19-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter leicht verletzte, blieben die 50-jährige Fahrerin eines Mazda sowie ein 69-jähriger Porsche-Fahrer unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 10:05

    POL-OE: Verletzter E-Scooter-Fahrer in Gerlingen

    Wenden (ots) - Am Dienstag (23. Juni) kam es auf der "Koblenzer Straße" um 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger wollte mit seinem Kleintransporter von einem Grundstück über den Gehweg in die Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer, der zeitgleich auf dem Gehweg unterwegs war. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:07

    POL-OE: Drei Leichtverletzte nach Unfall in Gleierbrück

    Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (22. Juni) um 19:15 Uhr auf der K27 bei Gleierbrück. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer sowie seine zwei Beifahrer (16 und 22) wurden leicht verletzt. An dem PKW entstand ein geschätzter Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:07

    POL-OE: Verletzter Pedelecfahrer nach Unfall in Attendorn

    Attendorn (ots) - Am Montag (22. Juni) kam es um 9:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im "Ennester Weg". Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 19-Jähriger mit einem Van rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in die Straße einfahren. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit seinem E-Bike die Straße. Zwar gelang es noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, jedoch verlor der Pedelecfahrer die Kontrolle über sein Zweirad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren