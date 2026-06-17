Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nachträglich Zeugen zu Unfall mit Fahrrad und E-Scooter gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen Zeugen, die am vergangenen Dienstag (09.06.2026, 11.55 Uhr) einen Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen beobachtet haben.

Beteiligt waren zwei weibliche Jugendliche (14 und 15 Jahre, beide aus Ahlen) auf einem Fahrrad und einem E-Scooter, sowie ein 55-jähriger Transporterfahrer aus Ahlen.

Der Ahlener fuhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Warendorfer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Bergstraße einzubiegen. Währenddessen überquerten die beiden Jugendlichen auf ihren Zweirädern in der entgegengesetzten Fahrtrichtung die grüne Ampel am Konrad-Adenauer-Ring über die Bergstraße. Sie verletzten sich leicht.

Unter anderem beobachtete mindestens ein Zeuge die Situation und gab den Beteiligten zu verstehen, eben als Zeuge aussagen zu können.

Diese Person und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell