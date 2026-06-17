Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kind/Jugendliche nach Zusammenstoß mit Auto gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen ein Kind/eine Jugendliche, das/die am Dienstag (16.06.2026, 13.30 Uhr) in Ahlen gegen ein Auto gefahren ist.

Eine 40-jährige Ahlenerin war dabei aus einer Einfahrt heraus nach links auf die Walstedder Straße abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt sie an und ließ den Autoverkehr passieren. Plötzlich vernahm sie einen Knall an ihrem Auto. Ein 10 bis 14-jähriges Mädchen fuhr mit ihrem Mountainbike auf der falschen Straßenseite und gegen das Auto der 40-Jährigen. Diese stieg aus, um nach dem Kind zu sehen und fragte nach seinem Namen. Das Mädchen gab an, dass alles ok sei, es weiter und keine Personalien angeben wolle. Danach flüchtete es Richtung Supermarkt.

Das Mädchen wird folgendermaßen beschrieben: Dunkle Haare, trug ein Rosé farbiges T-Shirt mit glitzernden Applikationen.

Am Auto entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Kind/der Jugendlichen bitte an die Polizei Ahlen Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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