Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine Autofahrerin, die am Dienstag (16.06.2026, 18.15 Uhr) in Ahlen mit einem 8-jährigen Kind zusammengestoßen ist.

Zwei achtjährige Kinder überquerten mit ihren Tretrollern bei grüner Ampel den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Richard-Wagner-Straße. Eine Autofahrerin beabsichtigte aus der Richard-Wagner-Straße auf dem Konrad-Adenauer-Ring nach rechts in Richtung Parkstraße abzubiegen. Hier stieß sie mit dem 8-jährigen Mädchen zusammen, was daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Nach kurzer Nachfrage flüchtete die unbekannte Frau von der Unfallstelle.

Hinweise zu der Frau nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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