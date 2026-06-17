Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Hinweise auf LKW erbeten - Zweiradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein 60-jähriger Drensteinfurter war bereits am Mittwoch (10.06.2026, 10.50 Uhr) mit seinem Leichtkraftrad an der B 54/ B 58 in Drensteinfurt-Rinkerode unterwegs. Als er langsam in die Kreuzung einlenkte Richtung Herbern, fuhr ein - vermutlicher schwarzer - LKW auf seine Höhe. Beim erneuten Anfahren streifte der LKW den Drensteinfurter, verletzte ihn und fuhr weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Dieser setzte seine Fahrt noch kurz in die Kreuzung fort, wo er dann stürzte.

Rettungskräfte brachten den 60-Jährigen schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder Fahrer geben können, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

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