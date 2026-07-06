Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Radfahrern und Fußgänger

Mainz (ots)

Am frühen Freitagabend (03.07.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Binger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Ein 33-jähriger Mainzer war gemeinsam mit seiner 30-jährigen Lebensgefährtin auf dem dortigen Radweg unterwegs. Dort stand ein 16-jähriger Nackenheimer, der das Klingeln des Fahrrades offenbar überhörte. Als der 16-Jährige letztlich einen Schritt nach hinten machte, touchierte er die Radfahrerin leicht, die jedoch einen Sturz verhindern konnte. Der 33-jährige Begleiter reagierte daraufhin aggressiv: Er schlug dem Jugendlichen mit der flachen Hand auf den Kopf, stieß ihn auf die Fahrbahn und drohte ihm. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife zeigte sich der 33-Jährige uneinsichtig und verhielt sich weiterhin provozierend gegenüber dem Jugendlichen. Nach der Aufnahme der Strafanzeige sprachen die Beamten einen Platzverweis gegen den Mainzer aus. Da er diesem nicht nachkommen wollte, mussten die Einsatzkräfte schließlich Zwangsmaßnahmen androhen, um den Platzverweis durchzusetzen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

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