PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Radfahrern und Fußgänger

Mainz (ots)

Am frühen Freitagabend (03.07.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Binger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Ein 33-jähriger Mainzer war gemeinsam mit seiner 30-jährigen Lebensgefährtin auf dem dortigen Radweg unterwegs. Dort stand ein 16-jähriger Nackenheimer, der das Klingeln des Fahrrades offenbar überhörte. Als der 16-Jährige letztlich einen Schritt nach hinten machte, touchierte er die Radfahrerin leicht, die jedoch einen Sturz verhindern konnte. Der 33-jährige Begleiter reagierte daraufhin aggressiv: Er schlug dem Jugendlichen mit der flachen Hand auf den Kopf, stieß ihn auf die Fahrbahn und drohte ihm. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife zeigte sich der 33-Jährige uneinsichtig und verhielt sich weiterhin provozierend gegenüber dem Jugendlichen. Nach der Aufnahme der Strafanzeige sprachen die Beamten einen Platzverweis gegen den Mainzer aus. Da er diesem nicht nachkommen wollte, mussten die Einsatzkräfte schließlich Zwangsmaßnahmen androhen, um den Platzverweis durchzusetzen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 11:31

    POL-PPMZ: Gewerblicher Einbruchsdiebstahl

    Bingen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in einem Firmengebäude in der Alfred-Nobel-Straße in Bingen zu einem Einbruchsdiebstahl. Zwischen Freitag dem 03.07. und Sonntag dem 05.07. verschafften sich unbekannte Täter mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und entwendeten dabei einen kleinen Tresor mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:24

    POL-PPMZ: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

    Mainz-Finthen (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw im Bereich der Einmündung Waldhausenstraße/Mühltalstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Waldhausenstraße in Fahrtrichtung Poststraße. Zeitgleich bog ein Fahrradfahrer aus der Mühltalstraße ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:23

    POL-PPMZ: Jogger auf der B9 unterwegs - Polizei greift ein

    Nackenheim (ots) - Am Samstagnachmittag, 04.07.2026, gegen 14:17 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Oppenheim durch mehrere Verkehrsteilnehmer zwei Jogger gemeldet, die sich auf der Bundesstraße 9 zwischen Nackenheim und Nierstein bewegten. Die beiden Jogger konnten kurze Zeit später angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle gaben die beiden Männer an, von Mainz nach Mannheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren