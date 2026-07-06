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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jogger auf der B9 unterwegs - Polizei greift ein

Nackenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 04.07.2026, gegen 14:17 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Oppenheim durch mehrere Verkehrsteilnehmer zwei Jogger gemeldet, die sich auf der Bundesstraße 9 zwischen Nackenheim und Nierstein bewegten.

Die beiden Jogger konnten kurze Zeit später angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle gaben die beiden Männer an, von Mainz nach Mannheim laufen zu wollen. Nach dem Bahnübergang in Nackenheim hätten sie versehentlich die vorgesehene Abzweigung verpasst und seien dadurch auf die B9 geraten.

Mit den beiden Joggern wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt und auf die erheblichen Gefahren hingewiesen, die von einem Aufenthalt auf einer Kraftfahrstraße ausgehen.

Anschließend setzten sie ihren Weg über das Unterfeld in sicherer Entfernung zur B9 sowie zu den Bahngleisen fort. Zu einer Gefährdung oder einem Verkehrsunfall kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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