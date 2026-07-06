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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierende Frau beleidigt Polizeibeamte

Mainz (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine randalierende Frau in der Bonifatiuskirche in Mainz gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte die Frau, sich durch Flucht zu Fuß der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Sie konnte nach kurzer Verfolgung durch die Streifenbesatzung gestellt werden. Bei der Frau handelt es sich um eine 28-Jährige ohne festen Wohnsitz. Im weiteren Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte die 28-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem die Frau zudem noch versuchte die eingesetzten Polizeibeamte zu schlagen, wurde sie gefesselt und in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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