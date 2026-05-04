Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: "Geld vom Bösen reinigen": Seniorin bestohlen

Krefeld (ots)

Mit einem Trick haben zwei Frauen sich in Krefeld Zugang zur Wohnung einer 77-Jährigen verschafft und sie um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die beiden Täterinnen hatten ihr Opfer am Samstag (2. Mai 2026) in der Fußgängerzone in seiner Muttersprache russisch angesprochen und behauptet, dass der Sohn der Seniorin in drei Tagen sterben werde. Um ihn doch noch zu retten, könnten sie das Geld der 77-Jährigen im Rahmen einer spirituellen Zeremonie von allem Bösen reinigen.

Daraufhin hatte die Frau die beiden Unbekannten mit in ihre Wohnung genommen und ihnen Bargeld gezeigt. Die Täterinnen hatten dann die Wohnung verlassen - unter dem Vorwand, die Geldscheine nur im Freien vom Bösen reinigen zu können. Sie hatten außerdem um den Wohnungsschlüssel der Seniorin gebeten, damit sie bei ihrer Rückkehr nicht erneut klingeln müssten. Nachdem sie in der Wohnung zurück waren, hatten sie ihr den Schlüssel wieder ausgehändigt. Als die Seniorin einen Anruf von ihrem Sohn bekam, hatten die beiden Täterinnen die Wohnung verlassen. Später bemerkte sie, dass ein größerer Geldbetrag fehlte.

Falls es weitere Opfer dieser Masche gibt, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: unter 02151-6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

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