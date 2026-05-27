Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Großcontainers im ECO-City-Center Bochum

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Bochum (ots)

Heute um 15:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände des Umweltservice Bochum (USB) an der "Obere Stahlindustrie 8" alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannte ein freistehender 50qbm-Container der mit Sperrmüll gefüllt war. Der Brand wurde von 3 Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren bekämpft, zusätzlich kam die Drehleiter zum Einsatz. Ein Bagger mit Greifarm unterstützte die Löschmaßnahmen, indem das Brandgut auseinander gezogen wurde. Nach ca. 90 Minuten war der Brand gelöscht, die Einsatzstelle wurde dem Betreiber wieder übergeben.

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