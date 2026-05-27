PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Großcontainers im ECO-City-Center Bochum

FW-BO: Brand eines Großcontainers im ECO-City-Center Bochum
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Heute um 15:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände des Umweltservice Bochum (USB) an der "Obere Stahlindustrie 8" alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannte ein freistehender 50qbm-Container der mit Sperrmüll gefüllt war. Der Brand wurde von 3 Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren bekämpft, zusätzlich kam die Drehleiter zum Einsatz. Ein Bagger mit Greifarm unterstützte die Löschmaßnahmen, indem das Brandgut auseinander gezogen wurde. Nach ca. 90 Minuten war der Brand gelöscht, die Einsatzstelle wurde dem Betreiber wieder übergeben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Stefan Nowak
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren