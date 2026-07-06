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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gewerblicher Einbruchsdiebstahl

Bingen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in einem Firmengebäude in der Alfred-Nobel-Straße in Bingen zu einem Einbruchsdiebstahl.

Zwischen Freitag dem 03.07. und Sonntag dem 05.07. verschafften sich unbekannte Täter mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Objekt.

Sie durchsuchten sämtliche Schubladen und entwendeten dabei einen kleinen Tresor mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Täterhinweise liegen aktuell keine vor. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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