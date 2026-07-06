Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mainz-Finthen (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw im Bereich der Einmündung Waldhausenstraße/Mühltalstraße informiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Waldhausenstraße in Fahrtrichtung Poststraße. Zeitgleich bog ein Fahrradfahrer aus der Mühltalstraße nach rechts in die Waldhausenstraße ein, um seine Fahrt in Richtung Wilhelm-Busch-Straße fortzusetzen. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gelang es dem Fahrradfahrer offenbar nicht, die Kurve ordnungsgemäß zu durchfahren. In der Folge kollidierte er mit dem Pkw.

Der Fahrradfahrer erlitt nach eigenen Angaben lediglich eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen und lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Am Pkw entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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