Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberische Erpressung in Spielhalle - Farbschmierereien an Silo

Vogelsbergkreis (ots)

Räuberische Erpressung in Spielhalle

Alsfeld. Am späten Mittwochabend (10.06.) kam es in einer Spielhalle in der Hersfelder Straße zu einer räuberischen Erpressung. Ein Unbekannter betrat gegen 23.10 Uhr die Räumlichkeiten und forderte einen Angestellten unter Vorhalt eines abgedeckten Gegenstands auf, das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Nachdem der Täter die gesamte Geldkassette an sich genommen hatte, flüchtete er fußläufig in Richtung Schellengasse. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, normale Statur, graue Jacke, blaue Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Handschuhe, Kopf mit schwarzen T-Shirt abgedeckt Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Farbschmierereien an Silo

Romrod. Im Zeitraum von Donnerstag (04.06.), 8 Uhr, und Dienstag (09.06.), 8.30 Uhr, besprühten Unbekannte in der Billertshäuser Straße im Ortsteil Zell die Betonwand eines Fahrsilos mit Farbe. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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