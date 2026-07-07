PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch vorgetäuschte Notlage - "Autobahn-Gold"-Masche

Mainz (ots)

Ein 29-jähriger Mainzer wurde am Montagnachmittag, 06.07.2026, Opfer eines Betrugs. Gegen 16:30 Uhr bemerkte der Mann in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Neben dem Fahrzeug stand ein Mann, der auf sich aufmerksam machte und um Hilfe bat. Der 29-Jährige hielt an, um seine Unterstützung anzubieten. Der unbekannte Mann schilderte dem Geschädigten eine angebliche Notlage und gab an, dringend Geld für Kraftstoff sowie Flugtickets nach Dubai zu benötigen. Der Geschädigte glaubte den Schilderungen und fuhr gemeinsam mit dem Mann zunächst zu einer Tankstelle und anschließend zu zwei Bankfilialen. Dort hob er einen höheren Geldbetrag ab und übergab diesen dem Unbekannten. Als vermeintliches Pfand erhielt der Geschädigte Goldschmuck. Erst später stellte der 29-Jährige fest, dass es sich bei dem übergebenen Schmuck offenbar nicht um echtes Gold handelte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der sogenannten "Autobahn-Gold"-Masche. Hierbei täuschen Täter eine Notlage vor und bieten vermeintlich wertvollen Goldschmuck als Sicherheit für geliehenes Bargeld an. Tatsächlich handelt es sich in der Regel um wertlosen Modeschmuck. Die Polizei rät: - Seien Sie bei Hilfegesuchen unbekannter Personen, insbesondere im Bereich von Straßen und Autobahnen, besonders aufmerksam. - Übergeben Sie niemals Bargeld gegen vermeintliche Pfandgegenstände. - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihr Fahrzeug einsteigen. - Informieren Sie bei verdächtigen Sachverhalten umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Mainz (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 07.07.2026, gegen 01:50 Uhr, meldete ein Anwohner einen versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Hechenberg in Mainz-Hechtsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Zeuge zwei Personen, die offenbar versuchten, in das Gebäude einzudringen. Als der Anwohner die Männer ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:16

    POL-PPMZ: Trickdiebe stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro

    Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots) - Bereits am Freitag Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr im Mainzer Stadtteil Harten-Münchfeld zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 87-Jährigen. Eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann verschaffen sich unter falscher Legende Zutritt zur Wohnung der Geschädigten. Während die Täterin die 87-Jährige in ein Gespräch ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 12:01

    POL-PPMZ: Streit zwischen Radfahrern und Fußgänger

    Mainz (ots) - Am frühen Freitagabend (03.07.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Binger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Ein 33-jähriger Mainzer war gemeinsam mit seiner 30-jährigen Lebensgefährtin auf dem dortigen Radweg unterwegs. Dort stand ein 16-jähriger Nackenheimer, der das Klingeln des Fahrrades offenbar überhörte. Als der 16-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren