Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 07.07.2026, gegen 01:50 Uhr, meldete ein Anwohner einen versuchten Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Hechenberg in Mainz-Hechtsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der Zeuge zwei Personen, die offenbar versuchten, in das Gebäude einzudringen. Als der Anwohner die Männer ansprach, flüchteten diese unmittelbar über eine Mauer in unbekannte Richtung. Einer der Tatverdächtigen verletzte sich hierbei nach Angaben des Zeugen augenscheinlich und setzte seine Flucht humpelnd fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: - männlich - etwa 175 bis 180 cm groß - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - schwarze Oberbekleidung - einer trug eine helle kurze Hose - der andere eine lange schwarze Hose Nach Angaben des Zeugen unterhielten sich die beiden Männer vermutlich in einer osteuropäischen Sprache.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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