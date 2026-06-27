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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Täuschungsalarm in Notaufnahme

Aurich (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden am Samstagvormittag aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße alarmiert. Die Erkundung des Objektes führte die Feuerwehrleute in die Räumlichkeiten der Zentralen Notaufnahme, in denen ein Rauchmelder aktiviert worden war. Ein Feuer lag der Auslösung jedoch nicht zugrunde, stattdessen reagierte der Melder auf einen kurzzeitigen Dunstaustritt, der den Täuschungsalarm herbeiführte.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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