Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Täuschungsalarm in Notaufnahme

Aurich (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden am Samstagvormittag aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße alarmiert. Die Erkundung des Objektes führte die Feuerwehrleute in die Räumlichkeiten der Zentralen Notaufnahme, in denen ein Rauchmelder aktiviert worden war. Ein Feuer lag der Auslösung jedoch nicht zugrunde, stattdessen reagierte der Melder auf einen kurzzeitigen Dunstaustritt, der den Täuschungsalarm herbeiführte.

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