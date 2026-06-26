Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gemeldeter Küchenbrand endet glimpflich

Aurich-Sandhorst (ots)

In der Küche einer Erdgeschosswohnung am Bahndamm kam es in den Freitagmittagsstunden zu einer plötzlichen Rauchentwicklung. Die anwesenden Bewohner konnten sich den Ursprung nicht erklären, verließen daraufhin das Mehrfamilienhaus und setzten einen Notruf ab. Kurz darauf anrückende Einsatzkräfte der Feuerwehr Sandhorst lokalisierten einen Schmorbrand hinter der Küchenzeile. Kurzerhand bauten die Feuerwehrleute den davor montierten Backofen aus und kamen so an die ursächliche Steckdose heran, von der nach Abschaltung des Stroms keine weitere Gefahr mehr ausging. Der entstandene Qualm zog derweil durch die geöffneten Wohnungsfenster ab. Ebenfalls alarmierte Kräfte der Feuerwehr Aurich und des Deutschen Roten Kreuzes konnten den Einsatz abbrechen, mit vor Ort waren zudem der Energieversorger, die Polizei und der Rettungsdienst.

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