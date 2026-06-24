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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Technikfehler aktiviert Feueralarm

Aurich (ots)

Ein defekter Handfeuermelder sorgte am Mittwochmorgen für die Auslösung der Brandmeldeanlage des Auricher Schwimmbads. Die Feuerwehr Aurich war gegen 06:10 Uhr an das Ellernfeld ausgerückt. Das zu diesem Zeitpunkt noch nicht für Gäste geöffnete Objekt wurde in der Folge begangen und der zwar ausgelöste, jedoch nicht manuell betätigte Druckmelder dabei lokalisiert. Ein Feuer ließ sich in den Räumlichkeiten nicht feststellen. Die Einsatzstelle ist daraufhin einem Objektverantwortlichen übergeben worden, der sich nun um die Behebung des Defekts bemühen muss.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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