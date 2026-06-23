Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehr und Rettungsdienst trainieren komplexe Unfallszenarien

Bild-Infos

Download

15 weitere Medieninhalte

Aurich-Dietrichsfeld (ots)

Gute Zusammenarbeit erfordert nicht zuletzt auch, den Blickwinkel anderer Aufgabengebiete wahrnehmen und nachvollziehen zu können. Unter anderem aus diesem Grund fand am vergangenen Wochenende bereits zum wiederholten Mal ein gemeinsamer Ausbildungstag der Feuerwehren Aurich und Sandhorst mit dem Rettungsdienst des Landkreises Aurich statt. Schwerpunkt war hierbei die Abarbeitung verschiedener Übungsszenarien, in denen schwere Verkehrsunfälle mit mehreren, zum Teil auch eingeklemmten Personen realitätsnahe simuliert wurden, die in engem Zusammenwirken erstversorgt, befreit und anschließend behandelt oder betreut werden mussten. Als Austragungsort diente das weitläufige Gelände des Munitionsdepots in Dietrichsfeld, auf dem die zuvor durch das Organisationsteam an verschiedenen Stellen vorbereiteten Einsatzübungen mit Unterstützung professionell geschminkter Statisten über den Tag verteilt bewältigt wurden.

Insgesamt drei Unfallsituationen unterschiedlicher Ausprägung konnten durch die dankenswerterweise vom Metallhandel Büttner und Kfz-Meisterbetrieb Schütte zur Verfügung gestellten Schrottfahrzeuge inszeniert werden. Sie sollten den Rettungskräften bei sommerlich warmen Temperaturen zwischenzeitlich alles abverlangen. Die Einsatzfahrzeuge sammelten sich vor jeder Übung zunächst in einem Bereitstellungsraum und fuhren die jeweiligen Schauplätze von dort aus an. Bereits hierbei wurde mit Erzeugung eines der Realität entsprechenden Zeitversatzes der anrückenden Einsatzkräfte für die erste Herausforderung gesorgt, die von vornherein eine Berücksichtigung der Raumordnung am Unfallort erforderte, um sich durch ungünstige Fahrzeugaufstellungen nicht gegenseitig zu behindern. Die anschließenden Durchläufe der jeweiligen Szenarien fanden unter Aufsicht mehrerer Übungsbeobachter statt, welche das Handeln der Feuerwehrleute und Rettungsdienstler aufmerksam verfolgten. So konnte im Anschluss an jeden Einsatz umgehend nachbesprochen werden, was bei der Abarbeitung gut verlief und wo noch Verbesserungspotenzial bestand.

Vor allem die Kommunikation zwischen den zur Hilfe eilenden Akteuren spielt in der Realität bei Verkehrsunfällen mit noch eingeschlossenen oder gar eingeklemmten Personen eine entscheidende Rolle. Gerade die unmittelbar am und im betroffenen Fahrzeug arbeitenden Kräfte müssen ihre Tätigkeiten dauerhaft miteinander absprechen, um den Patienten auf schnellstem Wege die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Zugleich ist es unabdingbar, dass durch die Rettungsmaßnahmen nicht noch weitere Verletzungen verursacht werden, beispielsweise durch herunterfallende Glassplitter der Fahrzeugscheiben oder den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten. Letztere sind oftmals das Mittel der Wahl, wenn die Schaffung von Zugangs- oder Rettungsöffnungen an Unfallwagen erforderlich sind, führen aber zwangsläufig Verformungen an der Karosserie herbei, deren Ausprägung es richtig einzuschätzen gilt.

Schlussendlich zeigten sich Organisatoren wie auch Teilnehmer am Ende eines kräftezehrenden Ausbildungstages sehr zufrieden mit dessen Verlauf. Die im Zuge der praktischen Anwendung gewonnenen Erkenntnisse stellten letztendlich den größten Erfolg des Tages auf beiden Seiten dar. Ein besonderer Dank gilt der Bundeswehrfeuerwehr am Standort Dietrichsfeld für die Möglichkeit zur Nutzung des Geländes sowie der Mimengruppe Ostfriesland für die engagierte Darstellung der Unfallopfer. Im Anschluss kamen alle Beteiligten zu einer kleinen Stärkung mit Currywurst und Kaltgetränken im Feuerwehrhaus Sandhorst zusammen und setzten den gemeinsamen Austausch in Form vieler guter Gespräche fort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell