Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Leckage an Gastank

Aurich (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Raiffeisenstraße trat am Sonntagvormittag Gas aus einem feststehenden Behälter aus. Die um 10:18 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich sicherten den Gefahrenbereich in Zusammenarbeit mit der Polizei zunächst weiträumig ab, was unter anderem eine halbstündige Vollsperrung der Leerer Landstraße erforderlich machte. Zudem wurden die bei der Feuerwehr Sandhorst stationierten Gerätewagen Messtechnik und Gefahrgut nachgefordert.

Nach Sicherstellung des Brandschutzes gingen Feuerwehrleute unter Atemschutz zu dem LPG-Tank vor. Der aufgrund einer Leckage verursachte Gasaustritt konnte schließlich durch Abschiebern des Behältnisses unterbunden werden. Das Tankstellengelände und der als Bereitstellungsraum genutzte Parkplatz eines angrenzenden Supermarktes sind nach gut einer Stunde wieder freigegeben worden.

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