LPI-SHL: Scooter und Drogen vertragen sich doch nicht!
Meiningen (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am Montag einen E-Scooter Fahrer in Wasungen. Es bestand der Verdacht, dass der Mann sein Kraftfahrzeug unter Einfluss berauschender Mittel führte, was für ihn eine Blutentnahme zur Folge hatte. Außerdem wurde ihm im Anschluss die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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