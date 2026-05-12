LPI-SHL: Scooter und Drogen vertragen sich doch nicht!

Streufdorf (ots) - Am 12.05.2026 gegen 05:34 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 1134 von Streufdorf in Richtung Steinfeld. In einer Kurve verlor der Fahrer auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer verletzte sich dabei und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Hildburghausen gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa ...

mehr