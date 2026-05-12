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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Brattendorf (ots)

Am 11.05.2026 gegen 23:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schleusinger Straße in Brattendorf den Fahrer eines Ford Transit. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Kokain. Zudem verweigerte der Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest. Im Fahrzeug wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es folgte eine Blutentnahme im Klinikum Hildburghausen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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