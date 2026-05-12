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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Briefen

Bad Salzungen (ots)

Am 11.05.2026 gegen 18:30 Uhr kam es in der Kickelshahnecke in Bad Salzungen zu einem Diebstahl von Briefen aus einem Briefkasten. Hierbei wurde eine Person gesehen, welche sich in der Folge in unbekannte Richtung entfernte. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich mit Angabe des Aktenzeichens 0117008/2026 unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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