LPI-SHL: Brand eines Mülleimers am Radweg

Suhl (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es in einer Spielothek in der Schleusinger Straße in Suhl zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten in die Räumlichkeiten und brachen dort gezielt einen Spielautomaten gewaltsam auf. Die Täter entwendeten die darin befindlichen Geldboxen mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die ...

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