LPI-SHL: Brand eines Mülleimers am Radweg
Suhl (ots)
Am gestrigen Sonntagabend wurde der Polizei ein Brand an einem Radweg in Wichtshausen gemeldet. Unbekannte setzten dort einen Mülleimer in Brand. Durch das Feuer wurde zudem eine daneben befindliche Holzbank leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.
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