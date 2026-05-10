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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle mit Stichprobe

Hildburghausen (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2026, wurde in den frühen Morgenstunden ein PKW in Hildburghausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde mit dem männlichen Führer des PKWs u.a. ein Drogenvortest durchgeführt, welcher in einem positiven Ergebnis auf Cannabis resultierte. Mit dem 24-jährigen Fahrzeugführer wurde, wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von THC, eine Blutentnahme im Hildburghäuser Klinikum durchgeführt. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde ihm in der weiteren Folge untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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