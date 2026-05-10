LPI-SHL: Kontrolle mit Stichprobe
Hildburghausen (ots)
Am Samstag, dem 09.05.2026, wurde in den frühen Morgenstunden ein PKW in Hildburghausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.
Im Rahmen der Kontrolle wurde mit dem männlichen Führer des PKWs u.a. ein Drogenvortest durchgeführt, welcher in einem positiven Ergebnis auf Cannabis resultierte. Mit dem 24-jährigen Fahrzeugführer wurde, wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von THC, eine Blutentnahme im Hildburghäuser Klinikum durchgeführt. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde ihm in der weiteren Folge untersagt.
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