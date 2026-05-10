Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt Nummer 2

Veilsdorf (ots)

Ebenfalls am Freitagnachmittag, dem 08.05.2026, kam es erneut zu einer Trunkenheitsfahrt. Diesmal in Veilsdorf.

Durch Passanten konnte an einem Getränkemarkt ein PKW festgestellt werden, welcher durch einen Frontschaden, zwei platte Reifen und einem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer auffiel. Es stellte sich heraus, dass der männliche Fahrer neben einem Atemalkoholvorwert von 2,31 Promille auf der Anfahrt zum Getränkeladen mit einem Verkehrszeichen zwischen Goßmannsrod und Veilsdorf kollidierte und dies beschädigte. Neben den Anzeigen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr, erwartete den 56-jährigen Fahrzeugführer eine Blutentnahme im Krankenhaus Hildburghausen sowie die Wegnahme seines Führerscheins. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell