Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: CBD-Konsum mündet in Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.04.2026 um 20:00 Uhr wurde ein 49-Jähriger aus Ruppertsberg mit einem Opel in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest reagierte nämlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Mann räumte hiernach den Konsum von CBD ein. Aufgrund dieser Tatsache war für den Ruppertsberger die Fahrt beendet und dieser musste eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den 49-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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