Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in Suhl

Suhl (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte Montagnachmittag in der Auenstraße in Suhl einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Lichtmast.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, entfernte die Kennzeichen vom Fahrzeug und versuchte offenbar, die Unfallschäden zu beseitigen. Am Lichtmast entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, am Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein und stellte das Fahrzeug sicher.

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