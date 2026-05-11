Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Barchfeld (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2026, 19:00 Uhr bis zum 11.05.2026, 10:00 Uhr kam es im Bereich des Werratalradweg zwischen Barchfeld und Witzelroda zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher den Unfallort pflichtwidrig verließ. Es wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Drehschranke und eine Informationstafel in Höhe von ca. 1000,- Euro beschädigt. Die Polizei Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich unter der Telefonnumer 03695-5510 mit Angabe des Aktenzeichens 0116382/2026 zu melden.

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