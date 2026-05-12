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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw kollidiert mit Grundstücksmauer

Brünn (ots)

Am 11.05.2026 gegen 17:52 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 1136 von Brünn kommend in Richtung Goßmannsrod. Nach einem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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