LPI-SHL: Pkw kollidiert mit Grundstücksmauer

Bad Salzungen (ots) - Am 11.05.2026 gegen 18:30 Uhr kam es in der Kickelshahnecke in Bad Salzungen zu einem Diebstahl von Briefen aus einem Briefkasten. Hierbei wurde eine Person gesehen, welche sich in der Folge in unbekannte Richtung entfernte. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können, sich mit Angabe des Aktenzeichens 0117008/2026 unter der Telefonnummer 03695-5510 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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