LPI-SHL: Pkw kollidiert mit Grundstücksmauer
Brünn (ots)
Am 11.05.2026 gegen 17:52 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die L 1136 von Brünn kommend in Richtung Goßmannsrod. Nach einem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es entstand Sachschaden.
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