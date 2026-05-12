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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Gleich kommt der Meisterbäcker und bemerkt die Zuckerlecker"

Meiningen (ots)

Von Wilhelm Busch inspiriert oder nur vom Hunger getrieben, wurden der oder die unbekannten Täter in der Zeit von Samstag Abend bis Montag Morgen auf eine Bäckereifiliale in Meiningen aufmerksam. "Doch der Bäcker mit Bedacht, hat das Backhaus zugemacht". So nutzten der oder die Täter rohe Gewalt, um sich Zugang zu den Backwaren zu verschaffen. Hoher Sachschaden und eine reduzierte Auslage waren die Folge. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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