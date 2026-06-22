Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kein Feuer vorgefunden

Aurich-Schirum (ots)

Der Leitstelle in Wittmund wurde in den späten Freitagabendstunden der Brand eines Wohnhauses im Moorlandweg gemeldet. Diverse Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich, Holtrop und Weene, des Rettungsdienstes, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes rückten umgehend in den Ortsteil Schirum aus. Beim Eintreffen an der gemeldeten Örtlichkeit fanden die Feuerwehrleute jedoch keinerlei Schadensereignis vor. Kurz darauf stellte sich heraus, dass eine Falschmeldung vorlag. Alle noch anrückenden Rettungskräfte konnten ihre Anfahrt daraufhin abbrechen.

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