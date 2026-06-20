Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Diverse Bäume durch Unwetterereignis umgeweht

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Stadt Aurich (ots)

Rund 20 Einsätze aufgrund umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste waren das Resultat eines Unwetters, welches in der Nacht zu Samstag über das Auricher Stadtgebiet zog. Die teils schweren Windböen sorgten an vielen Stellen für blockierte Straßen und Wege. Teilweise stürzten Baumteile auf angrenzende Dächer oder Fassaden und sorgten so für Schäden an Gebäuden. Verletzte gab es durch das Unwetter glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Aufgrund des zu erwartenden Einsatzaufkommens wurde für die zehn Auricher Ortswehren gegen 01:15 Uhr Stadtalarm ausgelöst und damit die Besetzung der Gerätehäuser eingeleitet. Auch nahm die in den Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Sandhorst stationierte Örtliche Einsatzleitung den Betrieb auf.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unwetter die Stadt seit gut einer halben Stunde erreicht. Bereits in dieser Zeit kam es zu drei Alarmierungen: So musste zunächst die Feuerwehr Aurich aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage um 00:53 Uhr zu den Landschaftsgebäuden am Georgswall ausrücken. Vor Ort konnte jedoch kein Grund für die Aktivierung des Feueralarms ausfindig gemacht werden. Noch von dieser Einsatzstelle fuhren die Kräfte den ersten Sturmschaden im Hammerkeweg an. Hier war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, der unter Einsatz einer Kettensäge zerkleinert und anschließend von der Straße entfernt worden ist. Ein weiterer Stamm, der umzustürzen drohte, wurde mit dem Mehrzweckzug auf die Straße gezogen und zerlegt.

Parallel waren die Feuerwehren Middels und Plaggenburg zu umgestürzten Bäumen auf der Spekendorfer Straße ausgerückt. Die Feuerwehr Haxtum fuhr kurz darauf den Boomweg an, hier sollte ebenfalls ein umgestürzter Stamm die Fahrbahn blockieren. In den Lukweg ist kurz darauf die Feuerwehr Brockzetel entsendet worden, hier waren bereits mehrere Bäume umgestürzt, die in der Folge beseitigt werden mussten. Weitere Einsatzstellen waren in der Dietrichsfelder Straße, dem Wasserwerksweg sowie Hoheberger Weg, am Esenser Postweg, in der Esenser Straße und Zur Goldensteinbrücke abzuarbeiten. An letzterer Einsatzstelle ist neben der Feuerwehr Tannenhausen auch die Drehleiter zum Zurückschneiden einer absturzbedrohten Baumkrone erforderlich gewesen.

Der Verlauf des Unwetters zeigte sich über dem Stadtgebiet vergleichsweise kurzzeitig energisch, sodass die Einsatzaufträge infolge der gezielten Koordination durch die Örtliche Einsatzleitung rasch abgearbeitet und die nächtliche Bereitschaft in den Feuerwehrhäusern bereits nach gut eineinhalb Stunden wieder aufgelöst werden konnte. Von Samstagmorgen bis in die Mittagsstunden waren die Feuerwehren Haxtum, Wallinghausen, Plaggenburg, Middels, Sandhorst und Wiesens zur Beseitigung weiterer Sturmschäden in den jeweiligen Ortsteilen gefordert. Teilweise zogen umgestürzte Bäume auch angrenzende Telefonleitungen in Mitleidenschaft.

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