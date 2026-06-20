Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchentwicklung in Wohnung

Aurich (ots)

Anwohner der Enno-Hektor-Straße bemerkten am Freitagnachmittag das Piepen eines Rauchmelders. Durch den abgesetzten Notruf entsendete die Wittmunder Regionalleitstelle daraufhin die Feuerwehr Aurich zu der gemeldeten Adresse. Die Einsatzkräfte trafen dort auf den Bewohner einer Mehrfamilienhauswohnung, in der es zu einer leichten Verrauchung gekommen war. Der Mann wurde in den Außenbereich verbracht und dem nachgeforderten Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss einer kurzen Belüftung der Wohnung konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

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