FW-AUR: Rauchentwicklung in Wohnung
Aurich (ots)
Anwohner der Enno-Hektor-Straße bemerkten am Freitagnachmittag das Piepen eines Rauchmelders. Durch den abgesetzten Notruf entsendete die Wittmunder Regionalleitstelle daraufhin die Feuerwehr Aurich zu der gemeldeten Adresse. Die Einsatzkräfte trafen dort auf den Bewohner einer Mehrfamilienhauswohnung, in der es zu einer leichten Verrauchung gekommen war. Der Mann wurde in den Außenbereich verbracht und dem nachgeforderten Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss einer kurzen Belüftung der Wohnung konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell