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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Klinik-Brandmeldeanlage ruft Einsatzkräfte herbei

Aurich (ots)

In den Freitagmorgenstunden wurde die Feuerwehr Aurich zusammen mit dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst zum Krankenhaus an der Wallinghausener Straße alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage des Objektes war aktiviert worden und rief damit die Einsatzkräfte auf den Plan. Eingeleitete Erkundungsmaßnahmen führten die Feuerwehrleute zu einem ausgelösten Rauchmelder, der jedoch ohne erkennbaren Grund Alarm schlug. Zu einem Brand oder einer Rauchentwicklung war es in den Räumlichkeiten nicht gekommen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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