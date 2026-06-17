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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fenster ermöglicht schnelle Hilfeleistung

Aurich (ots)

Rettungsdienst und Feuerwehr Aurich sind in den Mittwochmittagsstunden einem Anwohner der Graf-Enno-Straße zur Hilfe geeilt. Dieser war auf medizinische Behandlung angewiesen, konnte jedoch weder Haus- noch Wohnungstür eigenständig öffnen. Nach Aufstellen einer Steckleiter gelangten die Feuerwehrleute rasch durch ein geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten, welche daraufhin mittels eines vorhandenen Schlüssels für die Sanitäter zugänglich gemacht wurden. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte beim Transport des Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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