FW-AUR: Fenster ermöglicht schnelle Hilfeleistung
Aurich (ots)
Rettungsdienst und Feuerwehr Aurich sind in den Mittwochmittagsstunden einem Anwohner der Graf-Enno-Straße zur Hilfe geeilt. Dieser war auf medizinische Behandlung angewiesen, konnte jedoch weder Haus- noch Wohnungstür eigenständig öffnen. Nach Aufstellen einer Steckleiter gelangten die Feuerwehrleute rasch durch ein geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten, welche daraufhin mittels eines vorhandenen Schlüssels für die Sanitäter zugänglich gemacht wurden. Anschließend unterstützten die Einsatzkräfte beim Transport des Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen.
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