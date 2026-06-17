FW-AUR: Brennender Haufen
Aurich-Rahe (ots)
Auf einem Grundstück in der Straße Achtert Thunen geriet am Mittwochnachmittag ein Komposthaufen in Brand. Um 15:55 Uhr alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Haxtum rückten zur Bekämpfung des Feuers an. Der Haufen wurde unter Zuhilfenahme von Dunghaken zunächst auseinandergezogen, damit die im Inneren verborgenen Glutnester erreicht und folglich mit einem Strahlrohr abgelöscht werden konnten. Mit einer Wärmebildkamera überprüften die Feuerwehrleute den Haufen abschließend, ehe der Einsatz nach etwa einer Dreiviertelstunde beendet worden ist.
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