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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Große Hitze gestaltet Kaminbrand-Bekämpfung herausfordernd

FW-AUR: Große Hitze gestaltet Kaminbrand-Bekämpfung herausfordernd
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Aurich (ots)

Aus dem Schornstein eines Mehrfamilienhauses in der Kirchdorfer Straße schlugen am Sonntag Flammen heraus. Die gegen 13 Uhr angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich konnten vor Ort einen Kaminbrand feststellen. Darüber hinaus hatte das Feuer auch schon unmittelbar an den Schlot angrenzende Dachteile in Mitleidenschaft gezogen. Unter Vornahme entsprechenden Fegewerkzeugs leiteten die Feuerwehrleute daraufhin die Bekämpfung des Brandes über den Rettungskorb der Drehleiter ein.

Durch die Kehrarbeiten konnten die Flammen im Schornstein schnell eingedämmt werden. Eine weitere Ausbreitung auf das Gebäudedach wurde ebenfalls unterbunden. Im Zuge der Brandbekämpfung erlitt ein Feuerwehrmann leichte Brandverletzungen an den Händen, die von einer nachgeforderten Rettungswagenbesatzung versorgt worden sind. Ein ebenfalls verständigter Schornsteinfeger kontrollierte den Kamin abschließend und legte die Feuerstelle vorläufig still. Rund eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz vor Ort an.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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