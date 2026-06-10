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Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Erkundung blieb ergebnislos

Aurich (ots)

Gegen 17:45 Uhr schlug am Dienstag die automatische Brandmeldeanlage des Landschaftsgebäudes Alarm. Die Feuerwehr Aurich rückte umgehend an den Georgswall aus. Im Zuge der Begehung des Objektes konnten die Einsatzkräfte einen ausgelösten Rauchmelder ausfindig machen. Da es in den Räumlichkeiten aber weder zu einem Brand noch einer anderweitig verursachten Rauchentwicklung gekommen war, ließ sich letzten Endes kein konkreter Grund für die Aktivierung des Feueralarms feststellen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.06.2026 – 10:00

    FW-AUR: Auslösegrund nicht feststellbar

    Aurich (ots) - Zum Schwimmbad am Ellernfeld rückte die Feuerwehr Aurich am Sonntagvormittag aus. Die Brandmeldeanlage des Objektes hatte ausgelöst und dadurch die Alarmierung der Einsatzkräfte herbeigeführt. Bei den Erkundungsmaßnahmen wurde ein aktivierter Rauchmelder im Außenbereich des Bades lokalisiert, ein Schadensereignis ließ sich dort allerdings nicht feststellen. Die Brandmeldeanlage konnte daraufhin in ...

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