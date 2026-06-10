FW-AUR: Erkundung blieb ergebnislos
Aurich (ots)
Gegen 17:45 Uhr schlug am Dienstag die automatische Brandmeldeanlage des Landschaftsgebäudes Alarm. Die Feuerwehr Aurich rückte umgehend an den Georgswall aus. Im Zuge der Begehung des Objektes konnten die Einsatzkräfte einen ausgelösten Rauchmelder ausfindig machen. Da es in den Räumlichkeiten aber weder zu einem Brand noch einer anderweitig verursachten Rauchentwicklung gekommen war, ließ sich letzten Endes kein konkreter Grund für die Aktivierung des Feueralarms feststellen.
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