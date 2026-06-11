FW-AUR: Täuschungsalarm am Morgen
Aurich (ots)
Die Brandmeldeanlage des Krankenhauses an der Wallinghausener Straße hat am Donnerstagmorgen ausgelöst. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich fuhren das Objekt umgehend an und leiteten die Erkundungsmaßnahmen ein. Der dabei lokalisierte Rauchmelder war durch mittlerweile verflüchtigten und mutmaßlich einer Zigarette entstammenden Qualm getäuscht worden, was zur Aktivierung des Feueralarms führte. Die Einsatzstelle wurde daraufhin einem Objektverantwortlichen übergeben und schon nach wenigen Minuten wieder verlassen.
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