Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Auto durch Feuer zerstört

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Aurich-Middels (ots)

Auf einer Hauseinfahrt im Hengstmoorweg geriet am Samstagabend ein Fahrzeug in Brand. Gegen 19:30 Uhr waren die Feuerwehr Middels und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst durch die Regionalleitstelle in Wittmund alarmiert worden. Das Auto stand bei Ankunft an der Einsatzstelle bereits in Vollbrand. Atemschutztrupps leiteten daraufhin die Löschmaßnahmen mit zwei Strahlrohren ein. Die Flammen konnten so binnen Minuten niedergeschlagen werden.

Neben Wasser setzten die Feuerwehrleute im weiteren Einsatzverlauf auch Schaum als Löschmittel ein, um immer wieder aufflammende Brandherde an der Karosserie zu bekämpfen. Aus dem Wagen waren darüber hinaus Betriebsstoffe ausgetreten, die mit Bindemittel abgestreut wurden. Damit eine weitere Ausbreitung in die Umwelt ausgeschlossen werden konnte, sind zudem Ölsperren in einem angrenzenden Graben ausgebracht worden. Im Anschluss an die vollendeten Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des ausgebrannten Fahrzeugs.

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