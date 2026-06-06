Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mahlzeit auf dem Herd vergessen

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Aurich (ots)

In den eigenen vier Wänden wurde ein Anwohner der Leibnizstraße am Freitagabend von der Feuerwehr überrascht. Der Mann hatte Essen auf dem Herd zubereitet und sich dann in ein Nebenzimmer seiner Wohnung begeben. Mit aufgesetzten Kopfhörern und offenbar abgelenkt vergaß er die eingeschaltete Herdplatte. Durch die entstehende Rauchentwicklung löste kurz darauf ein Rauchwarnmelder aus, den Nachbarn des Mehrparteienhauses durch das gekippte Küchenfenster deutlich wahrnehmen konnten. Weil keine Reaktion erfolgte, wählten sie den Notruf. Kurze Zeit später rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Walle und Aurich, des Rettungsdienstes und Deutschen Roten Kreuzes sowie der Polizei an.

Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür geschah zunächst nichts, weshalb sich die Feuerwehrleute einen schadfreien Zugang in die leicht verqualmten Räumlichkeiten verschafften. Zur beiderseitigen Überraschung stießen sie dort neben dem ursächlichen Topf auf dem Herd auch auf den anwesenden Bewohner. Dieser wurde umgehend an den Rettungsdienst übergeben, brauchte nach kurzer Untersuchung durch die Sanitäter aber nicht dem Krankenhaus zugeführt werden. Nachdem die Wohnung mittels Überdrucklüfter von der Rauchentwicklung befreit worden war, konnte die Einsatzstelle an den vor Ort verbleibenden Mieter übergeben werden.

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