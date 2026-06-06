PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Mahlzeit auf dem Herd vergessen

FW-AUR: Mahlzeit auf dem Herd vergessen
  • Bild-Infos
  • Download

Aurich (ots)

In den eigenen vier Wänden wurde ein Anwohner der Leibnizstraße am Freitagabend von der Feuerwehr überrascht. Der Mann hatte Essen auf dem Herd zubereitet und sich dann in ein Nebenzimmer seiner Wohnung begeben. Mit aufgesetzten Kopfhörern und offenbar abgelenkt vergaß er die eingeschaltete Herdplatte. Durch die entstehende Rauchentwicklung löste kurz darauf ein Rauchwarnmelder aus, den Nachbarn des Mehrparteienhauses durch das gekippte Küchenfenster deutlich wahrnehmen konnten. Weil keine Reaktion erfolgte, wählten sie den Notruf. Kurze Zeit später rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Walle und Aurich, des Rettungsdienstes und Deutschen Roten Kreuzes sowie der Polizei an.

Auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür geschah zunächst nichts, weshalb sich die Feuerwehrleute einen schadfreien Zugang in die leicht verqualmten Räumlichkeiten verschafften. Zur beiderseitigen Überraschung stießen sie dort neben dem ursächlichen Topf auf dem Herd auch auf den anwesenden Bewohner. Dieser wurde umgehend an den Rettungsdienst übergeben, brauchte nach kurzer Untersuchung durch die Sanitäter aber nicht dem Krankenhaus zugeführt werden. Nachdem die Wohnung mittels Überdrucklüfter von der Rauchentwicklung befreit worden war, konnte die Einsatzstelle an den vor Ort verbleibenden Mieter übergeben werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 08:00

    FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb kurzzeitig

    Aurich-Extum (ots) - Der ausgelöste Feueralarm einer Gesamtschule rief am Mittwochvormittag die Feuerwehr Haxtum und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich auf den Plan. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte hatten Schüler- und Lehrerschaft das Gebäude bereits verlassen, sodass die Feuerwehrleute zur Erkundung vorgehen konnten. Die Begehung der Räumlichkeiten ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:00

    FW-AUR: Tragehilfe zum Rettungswagen

    Aurich-Wallinghausen (ots) - Auf Anforderung des Rettungsdienstes rückte die Feuerwehr Wallinghausen am Dienstagabend in den Schafdrift aus. Die Sanitäter benötigten vor Ort Unterstützung, um eine bereits erstversorgte Patientin für die Fahrt ins Krankenhaus aus dem ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes zum Rettungswagen zu verbringen. Mit Hilfe eines Tragetuchs gelang es den Einsatzkräften, einen sicheren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren