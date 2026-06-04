Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb kurzzeitig

Aurich-Extum (ots)

Der ausgelöste Feueralarm einer Gesamtschule rief am Mittwochvormittag die Feuerwehr Haxtum und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich auf den Plan. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte hatten Schüler- und Lehrerschaft das Gebäude bereits verlassen, sodass die Feuerwehrleute zur Erkundung vorgehen konnten. Die Begehung der Räumlichkeiten endete schließlich in einer Toilettenanlage, wo der für die Auslösung der Brandmeldeanlage ursächliche Rauchmelder aufgefunden worden ist. Ein konkreter Grund für dessen Aktivierung ließ sich vor Ort jedoch nicht mehr feststellen. Der Feueralarm wurde in der Folge zurückgestellt und das Schulgebäude schon nach gut 20 Minuten wieder freigegeben.

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