FW-AUR: Brandmeldeanlage unterbricht Schulbetrieb kurzzeitig
Aurich-Extum (ots)
Der ausgelöste Feueralarm einer Gesamtschule rief am Mittwochvormittag die Feuerwehr Haxtum und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich auf den Plan. Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte hatten Schüler- und Lehrerschaft das Gebäude bereits verlassen, sodass die Feuerwehrleute zur Erkundung vorgehen konnten. Die Begehung der Räumlichkeiten endete schließlich in einer Toilettenanlage, wo der für die Auslösung der Brandmeldeanlage ursächliche Rauchmelder aufgefunden worden ist. Ein konkreter Grund für dessen Aktivierung ließ sich vor Ort jedoch nicht mehr feststellen. Der Feueralarm wurde in der Folge zurückgestellt und das Schulgebäude schon nach gut 20 Minuten wieder freigegeben.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell